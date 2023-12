W Kościerzynie chirurdzy dyskutowali o najtrudniejszych przypadkach medycznych

- Spotkania specjalistów w danej dziedzinie, są niezwykle istotne dla podnoszenia umiejętności zawodowych. Lekarze, poszerzając swoją wiedzę kliniczną, są w stanie skuteczniej diagnozować, leczyć pacjentów, co z kolei przyczynia się do poprawy ogólnych rezultatów terapeutycznych i stanowi kluczowy element w procesie ciągłego doskonalenia opieki medycznej oraz zwiększania bezpieczeństwa pacjentów - mówi dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz, przewodniczący Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. -Konferencje specjalistyczne nie tylko umożliwiają dostosowanie praktyki lekarskiej do najnowszych standardów, ale także budują silne więzi zawodowe, a współpraca między chirurgami przekłada się na kompleksową opiekę nad pacjentem.