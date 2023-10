W Stawiskach seniorzy wybierali Miss i Mistera! Zorganizowano dla nich bal z atrakcjami

Dzień Seniora w Stawiskach

Seniorzy lubią dobrą zabawę, na którą nigdy nie jest za późno. Przekonać się o tym można było podczas balu zorganizowanego w Domu Pomocy Społecznej "Kaszub" w Stawiskach. Dzień Seniora w tej placówce spotkał się z dużym entuzjazmem, a wzięli w nim udział zaproszeni goście ze Środowiskowego Domu Samopomocy Kościerzyna, ŚDS Konarzyny, ŚDS Lubieszyn, a także Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościerzynie.

Organizatorzy zadbali, aby wspólnie spędzony czas mijał atrakcyjnie. Dlatego też uroczystość nie ograniczała się tylko do rozmów przy kawie i poczęstunku. Seniorzy mieli okazję także potańczyć, a jak wiadomo taniec jest dobry na wszystko. Z badań wynika, że dzięki niemu krew lepiej krąży, organizm jest dotleniony, poprawia się praca mięśni i co ważne osoby tańczące są bardziej zrelaksowane, mają więcej energii i chęci do działania.