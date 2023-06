W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie przeprowadzono pokazowe operacje przepukliny metodą TAPP. To szansa dla pacjentów

Andrzej Lehmann specjalista chirurgii ogólnej ze Szpitala Wolskiego w Warszawie przyjechał do Kościerzyny, gdzie przeprowadził dwie pokazowe operacje przepukliny metodą TAPP. Specjalistę zaprosił dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz.

Czym jest metoda TAPP?

Operacja przepukliny pachwinowej wykonywana metodą laparoskopową, w skrócie TAPP (ang. transabdominal preperitoneal) to przede wszystkim wiele korzyści dla pacjentów. Zapewnia im większy komfort i szybszy powrót do pełnej aktywności. Dostęp do jamy brzusznej chirurg uzyskuje poprzez 3 niewielkie nacięcia na skórze, a dokładniej dwa 0,5 cm, jedno wielkości 1 cm, przez które zakłada trokary umożliwiające wprowadzenie kamery i specjalnych narzędzi. Po odprowadzeniu treści przepukliny zakładana jest elastyczna, anatomiczna siatka przepuklinowa 3D, która stanowić będzie swego rodzaju rusztowanie dla tkanek.