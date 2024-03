W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie zagościły wielkanocne zające!

Dekoracje wielkanocne w szpitalu w Kościerzynie

- Rodzina zajączków, które co roku pojawiają się w okresie Świąt Wielkanocy w Oddziale Kardiologii rośnie tak szybko jak poziom glukozy po zjedzeniu świątecznego mazurka - żartuje Marta Lorek, rzecznik prasowy Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. - Wygląda na to, że czują się u nas tak komfortowo, że nie chcą już wracać do swoich króliczych norek! Nam też ich obecność bardzo odpowiada, bo przecież nie ma nic lepszego jak trochę radości i uśmiechu!

A o tym, że śmiech to samo zdrowie nie trzeba nikogo przekonywać. Co więcej, są na to dowody! Jak podkreślają specjaliści, ludzie, którzy sporo go sobie dawkują, rzadziej chorują. Ma to związek z większą produkcją limfocytów T, które niszczą wirusy. Natomiast dotleniony mózg wytwarza więcej przeciwzapalnych endorfin, hamuje zaś wydzielanie adrenaliny i kortyzolu, które skutecznie osłabiają odporność. Śmiejąc się, nabieramy trzykrotnie więcej powietrza niż normalnie. Pogłębiony wdech, dłuższy wydech i gwałtowne skurcze mięśni przepony oczyszczają płuca ze szkodliwych substancji. No i wreszcie śmiech to skuteczna broń w walce ze stresem, bo hamuje wydzielanie hormonów stresu.