Do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie trafią miliony na inwestycje!

Pieniądze dla szpitala w Kościerzynie

- W ramach zadań mających na celu dostosowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie do przepisów przeciwpożarowych, placówka w Dzierżążnie otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 1 500 000 zł, a placówka w Kościerzynie na realizację II etapu tego zadania kwotę 2 430 000 zł - mówi Marta Lorek, rzecznik prasowy Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. - Środki te zostaną przeznaczone na instalację systemu SSP oraz przeprowadzenie niezbędnych prac związanych z modernizacją infrastruktury przeciwpożarowej.

W ramach pozyskanych środków zostaną m.in. dostosowane drogi ewakuacyjne do obowiązujących przepisów, zmodernizowane systemy sygnalizacji pożaru oraz wymienione hydranty wewnętrzne i drzwi przeciwpożarowe. A wszystko po to, by jeszcze bardziej poprawić kwestie bezpieczeństwa.