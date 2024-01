Pożar w szpitalu w Kościerzynie! Do akcji wezwano wszystkie służby ZDJĘCIA

Pożar w Oddziale Rehabilitacji Ruchowej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie postawił na nogi wszystkie służby i pracowników! I chociaż akcja, na szczęście, była pozorowana, to pozwoliła dopracować sposoby działania w razie zagrożenia. Kościerski szpital ćwiczy scenariusze różnych kryzysowych zdarzeń, które mogłyby wystąpić na terenie placówki. W ciągu ostatnich tygodni aż dwukrotnie przeprowadzono symulację takich wypadków. Wszystko po to, by poprawić bezpieczeństwo. Kluczowa w tym zakresie jest współpraca, dlatego też w działaniach brali udział m.in. strażacy.

- Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. przeprowadził ćwiczenia mające na celu sprawdzenie przygotowania służb ratunkowych oraz personelu szpitala na wypadek zdarzeń masowych i pożarów - mówi Marta Lorek, rzecznik prasowy szpitala w Kościerzynie. - Pierwszy etap ćwiczeń skoncentrował się na scenariuszu pożaru w Oddziale Rehabilitacji Ruchowej. W związku z otrzymanym sygnałem o zagrożeniu, personel skutecznie zastosował procedury alarmowania i ewakuacji, współpracując z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej.