Wernisaż Ryszarda Rosławskiego w Starej Kiszewie. Artysta tworzy wyjątkowe obrazy ZDJĘCIA

W czasach, kiedy dociera do nas zdecydowanie więcej złych wiadomości, aniżeli dobrych obrazy Ryszarda Rosławskiego są jak powiew optymizmu. Historie opowiedziane na płótnie przenoszą w magiczny świat z dala od trosk i kłopotów.

- Ja nie mam wykształcenia plastycznego, dlatego mogę malować to co mi w duszy gra, nie oglądając się na kanony - mówi artysta. - Malarstwo jest we mnie i wróciłem do niego po 45 latach. Moje prace charakteryzują się tym, że nie są płaskie, bo nic w przyrodzie takie nie jest. Wszystko ma tzw. trzeci wymiar i to staram się odzwierciedlać w obrazach.