Włamali się do baz transportowych i ukradli olej napędowy o wartości ponad 20 tys. złotych Joanna Surażyńska

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie w czwartek 30 marca 2023 r. zatrzymali pięciu mężczyzn. Sprawcy włamali się do kilku zaparkowanych samochodów w dwóch bazach transportowych i ukradli z nich olej napędowy o wartości ponad 20 tys. zł. Zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Przyznali się do kradzieży i usłyszeli zarzuty. Grozi im do 10 lat więzienia.