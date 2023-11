Wysokie mandaty i punkty karne dla kierowców, którzy przekroczyli prędkość

Mundurowi z wydziału ruchu drogowego kościerskiej komendy ok. godz. 8.20 zatrzymali do kontroli 28-letnią kobietę jadącą samochodem marki Renault, która w Wielkim Klinczu, na obszarze zabudowanym z ograniczeniem prędkości do 40 km\h, jechała 91 km/h. Natomiast ok. godz. 11.00 w Dębogórach policjanci zatrzymali do kontroli opla, którym kierował 40-latek. Kierowca przekroczył prędkość o 57 km/h.

- Za przekroczenie dozwolonej prędkości stróże prawa ukarali mieszkańców powiatu kościerskiego mandatami karnymi w wysokości 1,5 tys. zł, otrzymali ponadto 13 punktów karnych. Funkcjonariusze zatrzymali kierującym także prawo jazdy na okres 3 miesięcy - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji.