XX Kościerskie Zaduszki Jazzowe 2023. Na scenie - Tomasz Chyła Quinted

13 listopada 2023 r. w sali im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie odbędą się XX Kościerskie Zaduszki Jazzowe. Wstęp wolny. Trzeba jednak zarezerwować wcześniej miejsce w kasie Kina Remus. W tym roku na scenie będzie można zobaczyć Tomasza Chyłę z zespołem z występem "Music we like to dance to".

Tomasz Chyła Quintet to jeden z najlepszych młodych zespołów na polskiej scenie jazzowej. Pochodzą z okolic Trójmiasta. Największym osiągnięciem zespołu było zdobycie Grand Prix 40. Międzynarodowego Festiwalu Jazz Juniors w Krakowie w grudniu 2016 roku.

Weszli na polską scenę muzyki improwizowanej udowadniając, że młody polski jazz rośnie w siłę. Występy młodego zespołu znane są z niezwykle ekspresyjnych, wirtuozowskich występów solistów oraz energicznej, wspólnej i otwartej improwizacji całego utworu, która nie kłóci się z zamiłowaniem do prostej formy i melodyjności. To doskonale określona wizja muzyki, którą ma lider zespołu – skrzypek Tomasz Chyła, który zaprosił do współpracy swoich przyjaciół, znakomitych muzyków. Jego pozornie niejazzowy instrument znakomicie współpracuje z resztą zespołu.