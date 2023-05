Żmije w lasach. Co zrobić, gdy spotkasz żmiję? Czy żmija jest jadowita? Zdobysław Czarnowski, leśnik zdradza sekrety żmij ZDJĘCIA Edyta Łosińska-Okoniewska

Żmiję zygzakowatą możemy często spotkać przy bagnach lub innych wilgotniejszych miejscach. Tak jak wszystkie gady uwielbia słońce i przeważnie spotykamy ją, gdy wygrzewa się na polanach czy na drogach leśnych. Zdobysław Czarnowski Zobacz galerię (10 zdjęć)

Żmije uwielbiają wygrzewać się na słońcu. Kiedy wybieracie się do lasu, pamiętajcie, że możecie natknąć się na te jedyne jadowite gady występujące w Polsce. Co zrobić, kiedy dojdzie do ukąszenia przez żmiję? Podpowiadamy!