Wybierasz się na grzyby - sprawdź co zrobić, aby nie zgubić się w lesie ZDJĘCIA

Grzyby w powiecie kościerskim

Wyprawa do lasu i powrót z koszem pełnym grzybów to wyjątkowo satysfakcjonujące zajęcie. Nic zatem dziwnego, że grzybobranie ma tak wielu miłośników. Niestety często, gdy w lasach wysyp, przyroda w starciu z człowiekiem nie ma szans. Nieuprawniony wjazd do lasu pojazdem silnikowym, parkowanie w miejscach niedozwolonych, pozostawianie śmieci, używaniu ognia i niepokojeniu zwierząt w ich ostojach - to częste przypadki leśnych przewin. Nie zapominajmy, że las to miejsce szczególne i wymagające specjalnego traktowania.

- Zachęcamy wszystkich do korzystania z uroków i darów lasu, ale równocześnie apelujemy żeby kontakt ten odbywał się z poszanowaniem zasad obowiązujących na terenach leśnych - powiedział Rafał Szadkowski, Inspektor Straży Leśnej RDLP w Gdańsku.

Grzybiarze w poszukiwaniu najlepszych okazów potrafią zawędrować daleko, a że nie wszyscy zwracają uwagę na kierunek, w którym podążają, bywa, że gubią drogę. Leśnicy wówczas muszą się wykazać detektywistycznym zmysłem, aby pomóc odnaleźć zazwyczaj zagubiony samochód.