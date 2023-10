Wystawa Grzybów w Kościerzynie. Podczas wydarzenia zaprezentowano 65 gatunków grzybów

Wystawa grzybów w Kościerzynie z prawdziwymi okazami

- Już po raz 35. organizujemy Wystawę Grzybów, w tym roku w Nadleśnictwie Kościerzyna, które jest także współorganizatorem - mówi Grażyna Greinke, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Kościerzynie. - Prezentujemy 65 gatunków, jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, bo to trudny okres, w którym grzybów brakuje. Na szczęście udało nam się zebrać całkiem sporą ilość. Celem tej wystawy jest przede wszystkim edukacja, zarówno dzieci jak i dorosłych.

Ponad 60 gatunków grzybów zarówno tych znanych, jak i nieco mniej można było zobaczyć podczas wystawy zorganizowanej w Nadleśnictwie Kościerzyna. Pracownicy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, którzy wspólnie z Nadleśnictwem są organizatorami wydarzenia, zadbali, aby odwiedzający przecierali oczy ze zdumienia. Na specjalnie przygotowanych stołach znalazły się także prawdziwe okazy. Eksperci mieli niełatwe zadanie, bo ostatni czas to raczej posucha i w lasach grzybów jak na lekarstwo. Jednak pracownicy sanepidu wytrwale przeszukiwali leśne zakamarki i wynik ich pracy jest imponujący.

Kaszuby to doskonałe miejsce na grzybobranie, oczywiście jeśli tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą. Zanim jednak wybierzemy się do lasu, warto zapoznać się z tym, jakie grzyby można bezpiecznie zbierać. Osoby, które nie mają pewności, czy w ich koszyku znajdują się tylko i wyłącznie jadalne gatunki, mogą skorzystać z porad fachowców. W kościerskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dyżurują grzyboznawcy.