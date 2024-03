Uważaj na spacerze, kleszcze atakują! Ciepły luty sprawił, że niebezpieczne pajęczaki już się uaktywniły

Na wielu mieszkańców padł blady strach. Kleszcze już się uaktywniły, a zatem wyprawy do lasu nie mogą się już odbywać tak beztrosko. Warto przyjrzeć się dokładnie, czy wracając ze spaceru nie przynieśliśmy ze sobą "niechcianego gościa". W powiecie kościerskim mieszkańcy sygnalizują, że z kleszczami zaczynają wracać psy i koty. Takie przypadki miały miejsce już w lutym, co raczej nie jest normalną porą inwazji kleszczy.

- Przeraziłam się jak po spacerze mój pies miał w ciele dwa kleszcze, a dodam tylko, że było to w lutym - mówi Andżelika Kowalska z Kościerzyny. - Nie pamiętam, aby zdarzyło się to w poprzednich latach. Przecież to nie jest czas na kleszcze. Zwykle pojawiały się one w maju.