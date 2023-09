Sanepid sprawdzał, czy w Kościerzynie występuje legionella. Są już wyniki badań

- W związku z zakażeniami tą bakterią, Główny Inspektor Sanitarny polecił wszystkim jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kraju wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego wody przez zarządzających wodociągami i instalacjami wodnymi. Dotyczy to także obiektów takich, jak szpitale czy domy pomocy społecznej - informuje Grażyna Greinke, powiatowy inspektor sanitarny. - W ramach nadzoru pobraliśmy próbki do badań w dziewięciu punktach i nigdzie nie potwierdzono obecności legionelli. Dawniej zdarzały się sytuacje, że bakteria występowała w szpitalu w Kościerzynie, ale odkąd wprowadzono nową technologię, polegającą na dezynfekcji jonami srebra ten problem się skończył.

Kościerski sanepid wystosował także pismo do wszystkich administratorów budynków zbiorowego zamieszkania, aby utrzymywali prawidłowe temperatury w sieciach własnych, czyli od 55 do 60 stopni C, a także wykonywali przegrzew w temperaturze powyżej 70 stopni C.