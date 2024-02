Akcja w Wysinie! Potencjalni dawcy szpiku rejestrują się, by pomóc Monice, która zachorowała na białaczkę

Potencjalni dawcy szpiku mogli się rejestrować m.in. w Wysinie w gminie Liniewo. Udział w tym wydarzeniu wzięło bardzo dużo mieszkańców gminy, zarówno jako wolontariusze, jak i jako potencjalni dawcy. Zgłosiło się już prawie 200 potencjalnych dawców,

- Razem z miastem Skarszewy oraz sołectwem Wysin rejestrujemy 334 osoby - informują organizatorzy akcji. - Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim z całego serca i duszy za poważne podejście do apelu, który odbił się szerokim echem. Jeśli ktoś ma szczere chęci pomóc Monice to przypominamy, że w najbliższą niedzielę również w miejscowości Liniewo w Ośrodku Kultury od godziny 10:00 będziemy czekać na osoby, które chcą dołączyć do grona potencjalnych dawców komórek macierzystych dla Moniki.