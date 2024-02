Monika z Wysina, mama dwóch wspaniałych córek, zachorowała na białaczkę. Zostań dawcą szpiku!

Monika z Wysina najszczęśliwsze chwile wiąże z rodziną. Zaczęło się od pierwszej randki z jej kochanym teraz już mężem, podczas której opowiadali sobie różne historie i snuli plany na przyszłość. Od początku wiedzieli, że chcą wspólnie budować rodzinę. 8 lat temu przyszła na świat pierwsza córka - Ania, a potem przyszło kilka lat niełatwych starań o drugie dziecko - Laurę. Młodsza córka ma dopiero cztery miesiące. Wydawało się, że teraz wszystko będzie idealnie, jednak los miał inne plany.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia kobieta usłyszała wyrok - białaczka. Zamiast spędzać czas z rodziną musiała przenieść się do szpitalnego oddziału, by poddać się leczeniu. Już teraz wiadomo, że do pełnego wyzdrowienia pani Monika potrzebuje przeszczepienia szpiku, a nikt w jej rodzinie nie może zostać dawcą ze względu na brak zgodności. Potrzebny jest inny dawca - genetyczny bliźniak.