Zbiórka zabawek dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Weź udział w akcji!

To wyjątkowa akcja, która w Kościerzynie organizowana jest po raz pierwszy. Rozpoczęła się zbiórka zabawek (oprócz pluszaków), książek, gier, puzzli, kart do gry, art. szkolnych m.in. kredki, pisaki, wycinanki, kolorowanki - to wszystko dla oddziału dziecięcego oraz rehabilitacji dziecięcej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.

- Poprzez naszą akcję chcielibyśmy wspomóc te oddziały, których pacjentami są właśnie ci najmłodsi - dzieciątka, które trafiając do szpitala często się stresują, boją, nie rozumiejąc, że pobyt na oddziale lub wykonanie niezbędnych badań są tylko dla ich dobra - mówi Hania Put, organizator kościerskiej Giełdy Mam. - Wierzymy, że działając wspólnie, przyczynimy się do upiększenia tego szczególnego miejsca, aby dzieci, które tam trafią, mogły z radością pobawić się, pograć w gry lub poukładać puzzle i mile wspominać pobyt w kościerskim szpitalu - dodaje Hania Put.