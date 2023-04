Golasy biegają na stacji paliw w Kościerzynie? Film trafił do sieci. Dwóch nagich mężczyzn biega wokół stacji ZDJĘCIA

Postanowiliśmy sprawdzić, czy Kościerzyna słusznie zasłużyła sobie na taką sławę. No cóż - choć rejestracje aut rzeczywiście mogą wskazywać na to, że filmik został nagrany w tym pięknym mieście, to jednak zdecydowanie nie miało to miejsca w Kościerzynie. Najwidoczniej przypadek sprawił, że kierowcy z powiatu kościerskiego zaparkowali na tym parkingu, a internauci widząc rejestrację błędnie wywnioskowali, że chodzi o Kościerzynę.