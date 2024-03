Praca czeka na człowieka. Oferty pracy marzec 2024 (powiat kościerski). Sprawdź, gdzie możesz znaleźć zatrudnienie | LISTA

Oferty pracy w Kościerzynie

Pracodawcy w Kościerzynie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii przedstawiającej najbardziej znane firmy w regionie.

Według stanu na dzień 29 lutego 2024 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie wyniosła 2.084 osoby, w tym 1.200 kobiet (57,6% ogółu bezrobotnych). W stosunku do stanu z końca stycznia 2024 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 46 osób (o 2,3%). Zanotowano wzrost liczby bezrobotnych kobiet o 10 osób (z 1.190 do 1.200 osób) i wzrost liczby bezrobotnych mężczyzn o 36 osób (z 848 do 884 osób).