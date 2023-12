W Łubianie od lat produkuje się piękną porcelanę. Zobacz archiwalne zdjęcia z wnętrza Zakładów Porcelany Stołowej Lubiana

Lubiana jest producentem porcelany stołowej

Trochę historii ZPS Lubiana

Na początku lat 60. XX wieku centralne władze w Warszawie zadecydowały o budowie dużego zakładu produkującego porcelanę. Na jego lokalizację wybrano Łubianę.

Początek lat 60. minionego wieku, to pod względem gospodarczym okres przełomowy dla mieszkańców Łubiany, a także okolic. To właśnie wtedy zapadła decyzja o budowie dużego zakładu produkującego porcelanę w rejonie północnej Polski. Wybór padł na ówczesne województwo gdańskie, a dokładnie na najmniej uprzemysłowiony region, czyli powiat kościerski. Warto w tym miejscu wspomnieć, że był to między innymi efekt prowadzonej polityki gospodarczej przez władze komunistyczne, które z Polski chciały uczynić kraj o charakterze przemysłowym, a nie, jak to było przed wojną, rolniczy.