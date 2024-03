Wybierasz się na rower? W gminie Kościerzyna powstało miejsce przyjazne rowerzystom!

Rowerzyści w gminie Kościerzyna mają miejsce by odpocząć

- Wszystko po to, by użytkownicy drogi rowerowej mogli odpocząć, zjeść, schronić się przed deszczem czy słońcem, a także, w razie potrzeby, naprawić swoje rowery - informują władze gminy Kościerzyna. - Planowane jest również zamontowanie monitoringu.

W powietrzu czuć już wiosnę, a to oznacza, że coraz więcej osób spędza aktywnie czas, rowery poszły w ruch! W gminie Kościerzyna rowerzyści mogą liczyć nie tylko na bezpieczną ścieżkę, ale i odpowiednią infrastrukturę, by swoje wyprawy połączyć z wypoczynkiem czy chwilą przerwy. Między Kościerzyną a Wielkim Klinczem powstało Miejsce Obsługi Rowerzystów, a w nim czeka wiata dla rowerów, ławeczki i serwis.

Z Kościerzyny w kierunku Skorzewa prowadzi nowa ścieżka rowerowa. Trasa została już otwarta i służy mieszkańcom. To czwarta ścieżka wybudowana w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego w…

Gdzie warto wybrać się na rower w powiecie kościerskim?

W powiecie kościerskim nie brakuje malowniczych miejsc, które warto poznać podczas wyprawy rowerowej. Warto wybrać się do Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, gdzie wyznaczono, oznakowano zgodnie z wytycznymi PTTK i wyposażono w infrastrukturę 6 pieszych i 9 rowerowych szlaków o łącznej długości niemal 240 km. Oznakowanie odnowiono na 8 z nich o łącznej długości niemal 120 km.

Ścieżki piesze i rowerowe:

Pieszy szlak „Życie lasu wokół remizy” - długość 3 km, 11 przystanków z tablicami edukacyjnymi, ławki, kładka dydaktyczna na torfowisku. Oznakowana za pomocą malowanych niebieskich znaków na drzewach i drogowskazach. Poprowadzony przy Zielonej Szkole w Schodnie, stanowi bazę dydaktyczną do prowadzonych warsztatów z dziećmi i młodzieżą, ale jest również atrakcyjną propozycją dla turystów odwiedzających Wdzydzki Park Krajobrazowy. W trakcie wędrówki szczególnie warto zobaczyć użytek ekologiczny „Żabińskich Błoto” z kładką dydaktyczną, pozwalającą zobaczyć torfowisko z bliska.

Pieszy szlak wokół jeziora Schodno - długość 8 km. Na ścieżce znajduje się 9 przystanków z tablicami edukacyjnymi, ławki i platforma widokowa. Oznakowany za pomocą malowanych czarnych znaków na drzewach i drogowskazach. Prowadzi wokół jeziora Schodno i Jezierznia- części planowanego rezerwatu przyrody „Dolina Wdy i Trzebiocha”. Torfowiskowy użytek ekologiczny „Wesków Bagna” i pomnik przyrody to tylko niektóre z atrakcji, które spotkamy na szlaku.

Pieszy szlak w Juszkach - długość 5 km, 5 przystanków z tablicami edukacyjnymi i wiata do odpoczynku, oznakowany za pomocą malowanych żółtych znaków na drzewach i drogowskazach. Prowadzi po terenie leśnym w sąsiedztwie 4 jezior: Długie, Wielkie Oczko, Głęboczko i Mieliste.

Rowerowy szlak Schodno – Wdzydze - długość 24 km, 7 przystanków z tablicami edukacyjnymi, oznakowany za pomocą malowanych żółtych znaków na drzewach i drogowskazach. Prowadzi przez północną część Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego – przez Schodno, Loryniec, Przerębską Hutę, Czarlinę i Skoczkowo do Wdzydz, ukazując jego walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Rowerowy szlak Lipusz – Wdzydze - długość 20 km, oznakowany za pomocą malowanych czerwonych znaków na drzewach drogowskazach, wyposażona w 6 miejsc przystankowych z tablicami edukacyjnymi i wiatą. Prowadzi przez ciekawe przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo tereny Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, Z Lipusza przez wsie Płocice, Loryniec i Skoczkowo do Wdzydz.

Rowerowy szlak Kościerzyna – Wdzydze - długość trasy 20 km, 7 przystanków z tablicami edukacyjnymi, dwie wiaty, oznakowany za pomocą malowanych niebieskich znaków na drzewach i drogowskazach. Prowadzi od dworca kolejowego w Kościerzynie, przez Lizaki, Juszki do Wdzydz. Został przygotowany z myślą o mieszkańcach Trójmiasta, którzy koleją mogą dojechać do Kościerzyny, a dalej na rowerze do Krzyża Jezior Wdzydzkich