Coraz więcej osób choruje na boreliozę. Kleszcze atakują i to nie tylko w lasach

Problem jest naprawdę poważny, a specjaliści biją na alarm. Sezon na wędrówki po lasach dopiero się zaczyna, a już ponad 3800 mieszkańców Pomorza walczy z boreliozą.

Co więcej, wcale nie trzeba udawać się do lasu, aby spotkać na swojej drodze kleszcza. Zdarzają się telefony do inspekcji sanitarnej, w których zaniepokojeni mieszkańcy opowiadają swoje historie.