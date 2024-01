Cudowne zwierzaki ze schroniska w Kościerzynie odnalazły szczęśliwy dom! Zobaczcie ich świąteczne zdjęcia

Psy ze schroniska w Kościerzynie trafiły do adopcji

- Ponad pół tysiąca rodzin ofiarowało swoje serce naszym podopiecznym, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni - podkreślają pracownicy schroniska w Kościerzynie. - Jesteście cudowni. To pokazuje ile dobra jest w człowieku. Mamy cichą nadzieję, że z roku na rok liczba bezdomnych zwierząt będzie coraz mniejsza, póki co jest odwrotnie, a ilość adopcji wzrośnie.

- To był trudny rok, ze względu na ilość zwierząt, które do nas trafiały, jednak większości z nich znaleźliśmy nowe domy - informują pracownicy schroniska. - Zakończyliśmy 2023 rok, a pod naszą opieką 31.12. 2023 było 249 psów i 37 kotów. Ta liczba z dnia na dzień się zmienia.

Te cudowne zwierzaki ze Schroniska w Kościerzynie prowadzonego przez Fundację "Animalsi" we współpracy z OTOZ Animals znalazły szczęśliwy dom. Mieszkańcy ofiarowali im swoje serce i zaprosili do wspólnego życia.

Warto także wybrać się do schroniska na spacery zapoznawcze. To doskonała okazja, aby poszukać wspaniałych czworonożnych przyjaciół.

Niestety czas okołoświąteczny jest szczególnie trudny w schroniskach, bo można zauważyć zwiększoną liczbę zwierząt, która tutaj trafia. Są to najczęściej nieprzemyślane prezenty, które nowi właściciele wyrzucają na ulicę. Dlatego nie wolno zapominać, że to zwierzę to nie zabawka!

Adoptując zwierzę, nie tylko w okresie świątecznym należy wziąć pod uwagę, że nie jest to prezent, który można później zwrócić. Jest to żywe stworzenie, które potrzebuje odpowiedzialnego opiekuna i domu, w którym będzie otoczone miłością i ciepłem.

Zwierzę to nie pluszowa zabawka, którą można przytulać i głaskać, kiedy się chce. Jest to żyjąca istota, za którą jesteśmy odpowiedzialni. Czworonóg potrzebuje opieki przez całą dobę!