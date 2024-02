Piękne walentynki w Schronisku dla Zwierząt w Kościerzynie. Trwa zbiórka na zakup pawilonu dla chorych piesków Joanna Surażyńska

To był niezapomniany dzień! Choć pogoda nie sprzyjała, to uczestnikom dopisywał humor, a uśmiech nie schodził z twarzy. Walentynki w schronisku dla zwierząt w Kościerzynie to był strzał w dziesiątkę.