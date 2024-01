Uczniowie z Kalisk nie tylko wspierają psy ze schroniska, ale także uczą się przyjaźni, miłości i empatii

Schronisko apeluje

Zima to wyjątkowo trudny czas, również dla podopiecznych schroniska dla zwierząt. Fundacja „Animalsi” Schronisko dla Zwierząt w Kościerzynie pilnie poszukuje domów stałych oraz tymczasowych do momentu znalezienia domu stałego. Uchroni to pieski przed mrozami, ale pamiętajmy o tym, że adopcja musi być decyzją odpowiedzialną i przemyślaną przez całą rodzinę, tak aby zwierzęta nie trafiały ponownie do schroniskowych kojców.