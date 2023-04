Krzysztof Kaiser, nauczyciel w kościerskiej Budowlance został Zawodowcem Roku! To ekspert od chłodnictwa i klimatyzacji

Krzysztof Kaiser, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Kościerzynie znalazł się w zaszczytnym gronie najlepszych nauczycieli w Polsce. To właśnie on zdobył tytuł „Zawodowca Roku 2022” w ramach I edycji konkursu. Nagroda została przyznana w branży elektroenergetycznej w dziedzinie: chłodnictwo i klimatyzacja. Co ciekawe, w tej branży pan Krzysztof jako jedyny nauczyciel w całej Polsce został nagrodzony w konkursie.

Krzysztof Kaiser ze szkołą związany jest od prawie 8 lat. Co ważne, aktywnie uczestniczył w pracach przy tworzeniu kierunku oraz pracowni chłodniczo - klimatyzacyjnej, której od 6 lat jest opiekunem i wychowawcą uczniów z technikum chłodnictwa i klimatyzacji. Projektuje i tworzy stanowiska dydaktyczno - edukacyjne niezbędne do pracy na zajęciach z uczniami.