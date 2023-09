Dziemiany. Marcin P., lokalny działacz i trener jeździectwa skazany za wykorzystywanie seksualne kobiet

Marcin P., trener jeździectwa w Dziemianach, skazany za wykorzystywanie seksualne

Dziemiany to niewielka miejscowość w powiecie kościerskim. To właśnie tu doszło do skandalu z udziałem lokalnego działacza, trenera w stadninie koni. Marcinowi P. w 2018 roku prokuratura postawiła zarzuty doprowadzenia dwóch osób pokrzywdzonych do innej czynności seksualnej poprzez wykorzystanie ich bezradności. W czerwcu tego roku przed Sądem Rejonowym w Kościerzynie zapadł wyrok skazujący.

- Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kościerzynie z dnia 16.06.2023 r. Marcin P. został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności - informuje Tomasz Adamski, rzecznik prasowy ds karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku. - Orzeczono od niego na rzecz pokrzywdzonych nawiązki w kwotach 5.000 zł i 2.000 zł.

Dodajmy, że wyrok nie jest prawomocny. Już wiadomo, że apelacje wnieśli pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej i obrońcy oskarżonego.