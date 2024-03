W Kościerzynie ruszył proces byłego kierownika schroniska dla zwierząt, oskarżonego o znęcanie się nad psami

W Kościerzynie ruszył proces byłego kierownika schroniska

Rafał J. były kierownik schroniska dla zwierząt w Kościerzynie stanął przed Sądem Rejonowym. Mężczyzna jest oskarżony o znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Zdaniem śledczych miał on m.in. straszyć psy, kopać je, bić pałką, trzonkiem i łopatą, a także nie pozwalać na ich leczenie. Jak ustaliła prokuratura, do zachowań objętych zarzutem, miało dochodzić w okresie od stycznia 2020 roku do października 2021 r.

To właśnie w październiku 2021 r. do schroniska wkroczyła policja. Były kierownik - Rafał J. podkreślał wówczas, że zawiadomienie w jego sprawie jest nieprawdziwe. Kościerska prokuratura złożyła wniosek o wyłączenie się z prowadzenia postępowania. Śledztwo przejęła prokuratura w Sopocie, która zakończyła czynności.