Dzień Kobiet w Górze stał się okazją do integracji międzypokoleniowej ZDJĘCIA

W Górze mieszkanki świętowały już Dzień Kobiet. Każda okazja jest dobra, by spotkać się na wspólnych rozmowach i spędzić miło czas. Do biesiadowania zaproszono wszystkie panie, a to oznacza, że było to spotkanie międzypokoleniowe.

- Wszyscy dobrze się bawili, bez względu na wiek - mówi Jagoda Rogowska, sołtys Góry w gminie Stara Kiszewa. -Było coś dla ciała i coś dla ducha. O oprawę muzyczną zadbał zespół ,,Akord Kociewie". Zespół wykonał wiele znanych utworów, które panie nagrodziły gromkimi brawami.