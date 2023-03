Gniezno: 90. rocznica urodzin abp. Henryka Muszyńskiego, który pochodzi z Kościerzyny ZDJĘCIA

Ksiądz Prymas urodził się w Kościerzynie i został ochrzczony w kościele parafialnym Św. Trójcy, a także uczęszczał do kościerskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego. Na Mszy świętej nie zabrakło przedstawicieli parafii Św. Trójcy w Kościerzynie i naszego miasta, którzy modlili się również w 66. rocznicę posługi kapłańskiej i 38. rocznicę posługi biskupiej abpa Henryka Muszyńskiego.

Abp Wojciech Polak przypomniał słowa abp. Henryka Muszyńskiego, gdy w jednej z homilii mówił o zwiastowaniu jako „brzasku chrześcijaństwa”.

- Fascynująca historia początków. Poczęcie i narodziny Boga w człowieku i człowieka w Bogu - przyznał w homilii Prymas dodając, że Bóg zwrócił się do człowieka i posłużył nim, jednak nie w sposób magiczny, znany choćby z mitologii, ale szanując we wszystkim ludzkie wymiary tego wydarzenia. On potrzebował zgody Maryi, czekał na Jej wolne tak, a Jego słowo przyjęte z wiarą - jak stwierdził kiedyś abp Muszyński - uczyniło rzeczy niemożliwe możliwymi. - Czyż nie spełniało się to w długim i owocnym życiu naszego Drogiego Jubilata? - mówił Prymas.