Kalwaria Wielewska – magiczne miejsce w środku z lasu z nietuzinkową architekturą | ZDJĘCIA, WIDEO

Kalwaria Wielewska położona jest na stokach wzniesienia o nazwie Biała Góra. To drugi po Kalwarii Wejherowskiej obiekt tego typu na Pomorzu. Fundatorami Kalwarii Wielewskiej był ksiądz Józef Szydzik oraz rodzina rolnicza z Wiela – Anna i Michał Durajewscy. Podarowali parafii we Wielu 8 hektarów ziemi.

Kalwaria budowana była przez 12 lat z datków parafian. Pracom nie przeszkodził wybuch pierwszej wojny światowej. Można nawet rzec, że wówczas była także pomnikiem ku czci poległych w czasie wojny i pocieszeniem dla opuszczonych. Wówczas w budowie udział brali wszyscy ci, którzy nie zostali wcieleni do wojska, czyli starcy, kobiety, dzieci i niepełnosprawni.

W skład kalwarii we Wielu wchodzi 14 kaplic oraz sześć rzeźb oraz pustelnia – dom, w którym mieszkali opiekunowie kalwarii. Są też święte schody, w których liczba stopni równa jest liczbie zdrowasiek różańca, czyli 53.

Pod względem wielkości i formy kaplice są bardzo zróżnicowane i nawiązują do nurtu architektury modernistycznej. Nic więc dziwnego, że turyści i pielgrzymi odwiedzają Kalwarię Wielewską przez cały rok. Na co dzień kapliczki są zamknięte. Otwierane z kolei podczas dwóch odpustów w Święto Wniebowstąpienia Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia.

Kalwaria ze swoimi obiektami symbolizuje drogę Męki Pańskiej, a jej umiejscowienie sprzyja spacerom, rozmyślaniom i modlitwie. Przejście całej trasy nie zajmie więcej niż godzinę. Zaopatrzcie się jednak w wodę, bo na szlaku nie ma żadnych sklepów. Konieczne są też wygodne buty, bo podążając od kaplicy do kaplicy, są wzniesienia – czasem nawet spore.