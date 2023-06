Kogo uwieczniły kamery Google Street View na Rynku w Kościerzynie? Zobacz zdjęcia i sprawdź, czy znasz tych ludzi

Rynek w Kościerzynie

Technologia Google Street View zrewolucjonizowała mapy. A krążący m.in. po powiecie kościerskim samochód wyposażony w kamery od lat rejestruje to, co dzieje się w naszych miastach.



Kamery Google Street View objeżdżają Kościerzynę co kilka lat. Opcja Street View to narzędzie niezwykle pomocne przy wyszukiwaniu konkretnych adresów lub budynków. Dzięki dostępnej osi czasu możemy też monitorować, jak w ciągu ostatnich lat zmieniało się nasze miasto. Zdarza się jednak, że kamery przypadkowo zaskakują przechodniów w nietypowych sytuacjach.

Mieszkańcy przyłapani na ulicach Kościerzyny ZDJĘCIA