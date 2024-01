Kościerzyna. Policja zatrzymała mężczyzn, którzy w mieszkaniach ukrywali 1800 porcji narkotyków!

Narkotyki w Kościerzynie

- Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w swoich mieszkaniach na terenie miasta ukrywali narkotyki - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. - Wcześniej realizowana praca operacyjna policjantów doprowadziła do ustalenia miejsca przechowywania środków psychoaktywnych i substancji odurzających. W trakcie przeszukań mieszkań funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli amfetaminę, metaamfetaminę i marihuanę, które przekazali do dalszych badań biegłemu sądowemu.

Obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, a w środę 10.01.2024 r. prokurator postawił im zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i zastosował wobec nich dozór policyjny. Teraz grozi im kara do 10 lat więzienia.

Niestety jak pokazują statystyki coraz więcej osób sięga po narkotyki. Nie brakuje także kierowców, którzy prowadzą auta pod ich wpływem. Problem robi się naprawdę poważny. Co zatem sprawia, że tak wiele osób nie tylko sięga po narkotyki, ale także decyduje się na jazdę pod ich wpływem? Zwykle jest to poczucie bezkarności. Zatrzymanym do kontroli drogowej wydaje się, że jeśli nie spożywali alkoholu, to nic im nie zagraża. Tymczasem policjanci dysponują szybkimi narkotestami. Te skuteczne potrafią wykazać, czy kierowca jest na haju.