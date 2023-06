Kościerzyna. Służby dyskutują o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom podczas wakacji ZDJĘCIA

Bezpieczne wakacje w powiecie kościerskim

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a to oznacza wzmożone działania służb, by jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo wypoczywających m.in. nad wodą. W powiecie kościerskim nie brakuje jezior, które przyciągają miłośników sportów wodnych, a także osoby, które po prostu chcą odpocząć nad wodą. Niestety zdarza się, że dochodzi do tragicznych wypadków. Co zrobić, aby ograniczyć tego rodzaju tragedie?

Dyskutowali o tym przedstawiciele służb opowiedzianych za bezpieczeństwo podczas tegorocznego sezonu na kąpieliskach. Spotkanie odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji w Kościerzynie.