Lodowisko Miejskie w Kościerzynie już otwarte. Mieszkańcy ruszyli na łyżwy!

Lodowisko w Kościerzynie już otwarte

- Serdecznie zapraszamy na lodowisko przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie, przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19. Zaczęliśmy już nowy sezon - mówi Szymon Słomiński, dyrektor Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie. - Codziennie można korzystać z oświetlonego lodowiska oraz w pełni przygotowanej wypożyczalni sprzętu, w której znajdują się łyżwy, kaski, chodziki do nauki jazdy.

Mieszkańcy ruszyli na łyżwy! Lodowisko Miejskie w Kościerzynie już otwarte, a to oznacza, że miłośnicy jazdy na łyżwach rozpoczęli sezon. Tę dyscyplinę sportową kochają dzieci i dorośli. Nic dziwnego, bo daje dużą frajdę. Zajęcia na lodowisku rozpoczęli również uczniowie, którzy realizują tu zajęcia wychowania fizycznego.

Godziny wejść: 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30. Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.30 do 20.30.

Natomiast w soboty, niedziele oraz dni wolne od nauki szkolnej lodowisko działa od godz. od 9.00 do 20.30. W tych dniach godziny wejść to: 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30.

Lodowisko ma wymiary 20x40 m a to oznacza, że jest sporo miejsca na lodowe popisy. Jeśli pogoda pozwoli, to będzie otwarte do marca przyszłego roku. Jest zatem sporo czasu, aby spróbować swoich sił i spędzić aktywnie czas.

Ceny biletów