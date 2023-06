Mieszkańcy Łubiany wystąpili w teledysku! Zaprosił ich zespół FUCUS. Zobaczcie ZDJĘCIA

Mieszkańcy Łubiany zgrali w teledysku zespołu FUKUS

To była niesamowita muzyczna przygoda! Członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Łubianie oraz uczniowie Zespołu Kształcenia w Łubianie wzięli udział w nagraniu teledysku do piosenki zespołu FUCUS. Nagranie miało miejsce w Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. "Banowô frańtówka" to wpadająca w ucho piosenka, która nawiązuje do corocznych Zjazdów Kaszubów.

Dlatego też aktorzy ubrani są w różnorodne stroje kaszubskie. Tańczyli i bawili się w pociągu oraz na peronie kolejowym, nawiązując do pociągu Transcassubia, który co roku zawozi Kaszubów na zjazdy.