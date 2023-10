Mieszkańcy Łubiany Kaszuby odkrywali przez muzykę i wspólną zabawę

- Usłyszeliśmy tam kilkanaście autorskich kompozycji pana Pawła wraz z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Łukasza Peruckiego - relacjonuje Anna Cupa. - Utwory po kaszubsku zaśpiewały Daria Zaradkiewicz i Weronika Korthals. Nawiązywały one do symboli kaszubskich, przyrody oraz emocji, jakie budzą Kaszuby w sercu kompozytora. Koncert był prawdziwą ucztą duchową. Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu starosty kościerskiej Alicji Żurawskiej, która dofinansowała przejazd uczestników do Gdańska.