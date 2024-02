Pierwszy koncert z cyklu Kościerska Stacja Piosenki z udziałem Pawła Ruszkowskiego

Irysy w każdej wersji - to wielka pasja Iwony Gliszczyńskiej z Łubiany w gminie Kościerzyna. Jej kolekcja pocztówek z irysami w roli głównej liczy już ponad 800 sztuk.

Kilkadziesiąt osób mogło wysłuchać też kilku innych utworów, w których przebijała pasja do muzyki, do ludzi i świata. Nie zabrakło też Kłaniam ci się Kościerzyno ze słowami Agnieszki Osieckiej. A wszystko to na tle ilustracji przedstawiających historię dworca PKP w Kościerzynie i samej Kościerzyny z lat 90-tych ubiegłego wieku. Za oknami widać było przyjeżdzające i odjeżdżające pociągi. Taka właśnie jest Kościerska Stacja Piosenki.

- Cieszymy się, że przez to spotkanie biblioteka pedagogiczna zyskała nowych przyjaciół. Do zobaczenia i przede wszystkim usłyszenia na kolejnej edycji 4 października - mówi Katarzyna Krefta, kierownik Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku Filia w Kościerzynie.