Pomysł na wakacje 2023. Warsztaty rękodzielnicze w gm. Kościerzyna. Za darmo nauczysz się haftu kaszubskiego i tworzenia kwiatów z bibuły

Pomysł na wakacje 2023 na Kaszubach

Wakacje to czas, który można poświęcić na wypoczynek, ale także naukę nowych rzeczy. Zwłaszcza jeśli ta odbywa się w wyjątkowych miejscach. Lokalna Organizacja Turystyczna "Serce Kaszub" organizuje warsztaty rękodzielnicze! Zupełnie za darmo można zdobyć nowe umiejętności. Zajęcia odbywają się na terenie gminy Kościerzyna, a dokładniej w Loryńcu i Wdzydzach.

14 lipca będzie okazja nauczyć się dekorowania pierników w sali wiejskiej w Loryńcu w godz. 18-20. Zajęcia poprowadzi Bogumiła Bednarek.

Jeśli natomiast chcecie się nauczyć wyjątkowego haftu kaszubskiego to 19 lipca warto przyjechać do Wdzydz. W Centrum Usług Turystycznych swoją wiedzą podzieli się Anna Miszczak. Warsztaty potrwają od godz. 13 do godz. 15.

Natomiast 20 lipca odbędą się warsztaty z tworzenia kwiatów z bibuły, również we Wdzydzach w godz. 13-15. A poprowadzi je także Bogumiła Bednarek.