Zakończenie roku szkolnego w Starych Polaszkach. Pożegnanie absolwentów klas ósmych w Starych Polaszkach 2022/2023 ZDJĘCIA

Wychowawcy wspominali wspólnie spędzone lata, akcje organizowane w szkole, a także wyzwania, a tych nie brakowało. Wystarczy wspomnieć pandemię, która w taki sam sposób dotknęła zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych, a także wybuch wojny tuż za naszą granicą. Z tym musiała się zmierzyć cała społeczność szkolna.

- Kiedy wybuchła wojna, do naszej klasy dołączył chłopiec z Ukrainy, Jurij i choć w tamtym czasie wiele osób nie wiedziało do końca jak postąpić, to nie dotyczyło to was nasi drodzy uczniowie. Wy zachowaliście się fantastycznie - wspomina Emilia Brzoskowska, wychowawczyni klasy VIII a. - Przyjęliście Jurijego z ogromnym, otwartym sercem do naszego zespołu klasowego.