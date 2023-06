Najpiękniejsze plaże i jeziora w powiecie kościerskim. Te miejsca polecają Czytelnicy! [ZDJĘCIA]

Najlepsze plaże w powiecie kościerskim według mieszkańców

Nasi Czytelnicy wytypowali pięć jezior godnych polecenia. Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć i zobaczcie co się znalazło na tej liście.

Atrakcje w powiecie kościerskim

Przepiękne krajobrazy można podziwiać z punktów widokowych, usytuowanych na obszarze parku. Łączna długość szlaków rowerowych i pieszych to 208,5 km. Do głównych ośrodków skupiających ruch turystyczny zaliczają się m.in. Wdzydze, Wdzydze Tucholskie, Lipa, Czarlina, Debrzyno, Gołuń, Borsk, Schodno, Słupinko, Juszki.

Miłośnicy spływów kajakowych powinni wybrać się do Lipusza. Bogactwo przyrody, a także różnorodna oferta spędzania czasu wolnego, połączona z gościnnością mieszkańców zapewni turystom zadowolenie z pobytu. Warte uwagi są, pełne emocji i znakomitej sportowej zabawy spływy kajakowe na Kaszubach rzeką Wda. Kąpielisko na Jeziorze Skrzynki Duże to piękna, czysta plaża, czyste dno. Co ważne, jest ono bezpieczne. Od 1 lipca do 31 sierpnia jest strzeżone przez ratowników WOPR. Znajduje się tu piaszczysta plaża, boisko do piłki siatkowej, pomosty, przebieralnia, małe zjeżdżalnie dla dzieci. Od lipca na wszystkich wypoczywających czekają także specjalne baldachimy.