Mistrzostwa Woj. Pomorskiego w Karate Tradycyjnym. W Mistrzostwach wzięło udział ok. 300 zawodników z klubów pomorskich oraz z całej Polski

W Mistrzostwach wzięło udział ok. 300 zawodników z klubów pomorskich oraz z całej Polski. Zawody rozgrywano w kilku kategoriach. Najważniejsze to Kumite, Ko-go Kumite, Fuku- go oraz Kata. Bardzo dobrze spisali się zawodnicy Kościerskiego Klubu Karate Tradycyjnego. I miejsce i złoty medal zdobyła Agata Pawłowska w konkurencji Kata, w kategorii wiekowej Senior 30+, II miejsce, zdobywając srebrny medal zajął Sławomir Lubecki w konkurencji Kata w kategorii Senior.

Zawody te były eliminacjami do Mistrzostw Polski.