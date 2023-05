Muzea otwierają się po zmroku. Nocne atrakcje będą wyjątkowe w muzeum w Będominie i Wdzydzach

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

Do Muzeum trafił tajemniczy list od Józefa Wybickiego z wezwaniem do niezwłocznego dołączenia do jego tajnej wyprawy. Zbyt wiele szczegółów nie podał. Mamy spakować tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Poprosił również, żeby przywieźć coś, co nazwał skarbem przypominającym mu atmosferę rodzinnego domu. Brzmi nieco tajemniczo, ale Wybicki nie raz już nas zaskoczył. Zatem nie traćmy czasu. Pakujmy się i ruszajmy w drogę. Muzeum zaprasza w najbliższą sobotę od godz. 18 na Noc Muzeów w Muzeum Hymnu Narodowego, która poświęcona jest podróżom Józefa Wybickiego. W swoim długim i pełnym niespodzianek życiu zwiedził kawał świata. W planach także gry i zabawy parkowo-dworskie, pokazy rzemiosł dawnych, kiermasz książki muzealnej oraz ognisko.