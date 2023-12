Na wigilii obowiązkowo musi być karp, ale popularność zyskuje także jesiotr. Sprawdziliśmy, ile w tym roku kosztują ryby

Jakie ryby na święta Bożego Narodzenia

Już niedługo święta Bożego Narodzenia, podczas których rodziny spotkają się przy stole. A wiadomo - na stole nie może zabraknąć ryb. Pieczony karp, zupa rybna czy śledź w śmietanie to niemal obowiązkowy zestaw bożonarodzeniowy. Jakie ryby najlepiej wybierać? Przede wszystkim świeże i od lokalnych producentów. To gwarancja jakości - podkreślają smakosze. Zakłady Rybackie Wdzydze każdego roku w okolicy Bożego Narodzenia sprzedają tony ryb. Oczywiście króluje karp, ale nie tylko. Coraz bardziej na popularności zyskuje także jesiotr. To tzw. ekskluzywna propozycja, chociaż sporo tańsza od wysławionego węgorza, którego kilogram kosztuje około 100 zł. Zresztą to nie sezon na węgorza, bo ten rozpoczyna się w maju, więc jesiotr jest jak najbardziej na czasie.