Niezwykłe wizyty w hospicjach w Kościerzynie i Chojnicach, które przyniosły radość i cenne chwile wytchnienia

- Przyjechaliśmy do hospicjów, by ofiarować starszym ludziom trochę radości i uśmiechu. Byłem przebrany za maskotkę - zajączka, która cieszyła wszystkich pacjentów - mówi Oskar Mientki. - Przedstawiliśmy też pokaz sztuki iluzji, który zaciekawił i rozbawił wszystkich. Byłem dumny z tego, co robiliśmy i cieszyłem się, że mogłem przyczynić się do radości pacjentów. Starsi ludzie byli bardzo wdzięczni i zadowoleni z naszej wizyty. Widziałem, jak emocje bijące od nich były pełne wdzięczności. To był dla mnie niezapomniany i poruszający moment.