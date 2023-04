Niezwykli goście odwiedzili pacjentów szpitali w Kościerzynie i Chojnicach. W lecznicy pojawił się iluzjonista Paweł Czaja ZDJĘCIA

Odwiedziny w szpitalu w Kościerzynie

To spotkanie na długo zapadnie w pamięci pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Z prezentami i uśmiechem do placówki przybyli ojciec dr Arkadiusz Mirosław Czaja, Paweł Czaja iluzjonista i wielkanocny Zajączek. Stało się to możliwe dzięki akcji „Maskotki dla najmłodszych”, która zapoczątkowana została w ub. roku. Wolontariusze na czele z ojcem Arkadiuszem odwiedzają domy dziecka oraz pacjentów w szpitalach.

- W okresie Wielkiego Postu w ramach akcji „Maskotki dla najmłodszych” razem z artystami odwiedzamy osoby chore, tym razem gościliśmy w szpitalu w Kościerzynie i Chojnicach - mówi o. Arkadiusz Czaja. - Do dzieła dobroczynnego zaprosiliśmy mistrza iluzji Pawła Czaję, który wielokrotnie już uczestniczył jako wolontariusz w wydarzeniach charytatywnych.

Jak się okazuje, iluzjonista zaproszenie do nowej akcji przyjął z wielką radością. Wystąpił on jako klaun - iluzjonista, wraz z osobą przebraną za maskotkę przedstawiającą zajączka. Sztukmistrz zaprezentował dzieciom sztuczki, wywołując ogromną radość oraz uśmiech, które żywiołowo reagowały na znikanie i pojawianie się różnych rzeczy w czasie występu. Mistrz iluzji włączył także dzieciaki do wspólnej zabawy, zapraszając je do wyczarowywania razem z nim różnych przedmiotów. Dla małych pacjentów była to również okazja, aby nauczyć się kilku sztuczek. Mali pacjenci byli szczęśliwi z tej wizyty pełnej niespodzianek. Trudno było im się rozstać z mistrzem iluzji. Radość i uśmiech był na każdej twarzy, a jak wiadomo śmiech leczy.