Pierwsza edycja akcji przerosła wszelkie oczekiwania. Pomoc trafiła już do kościerskiego szpitala

Z pomocą Państwowej Straży Pożarnej uczestnicy akcji przewieźli wszystkie zebrane dary do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.

- Dziękujemy wszystkim, którzy z otwartym sercem odpowiedzieli na naszą prośbę - mówi Hanna Put, organizator kościerskiej Giełdy Mam. - To wspaniałe, że rodzice, dzieci, przedszkola, szkoły, prywatne firmy z tak wielkim zaangażowaniem przyłączyli się do naszej akcji. Mimo tego, że był to czas ferii zimowych, zebraliśmy naprawdę bardzo dużo rzeczy. Dziękuję Burmistrzowi, Pani Dyrektor Biblioteki Miejskiej za możliwość zorganizowania zbiórki, Staroście Alicji Żurawskiej, Państwowej Straży Pożarnej za pomoc w przetransportowaniu zebranych darów do szpitala.