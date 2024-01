Okolice Kościerzyny są zasypane śniegiem, drogowcy mają dużo pracy

Jak informuje Pomorski Alarm Pogodowy nocą ze środy na czwartek oraz w czwartek wczesnym rankiem, w części województwa mogą wystąpić słabe, chwilami co najwyżej umiarkowane opady śniegu. W czwartek późnym popołudniem, znad Bałtyku ma nasunąć się strefa opadów konwekcyjnych. Na linii wybrzeża oraz nad Bałtykiem nie można będzie wówczas wykluczyć pojedynczych wyładowań. Opady powinny powędrować w głąb Kaszub i zanikać, choć jeszcze do godzin nocnych możliwe będzie występowanie rozproszonych komórek opadowych nad województwem.

Zima to wyjątkowy okres, w którym natura prezentuje swoje uroki, a jednocześnie stawia przed nami pewne wyzwania. Warto być dobrze przygotowanym na zmienne warunki atmosferyczne i korzystać z wszystkiego, co zima ma do zaoferowania.

Bezpieczne poruszanie się na zimowych drogach jest kluczowe, dlatego warto zadbać o odpowiednie opony, utrzymanie pojazdu w dobrym stanie technicznym i dostosowanie prędkości do warunków na drodze.