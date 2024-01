Zima daje się we znaki mieszkańcom powiatu kościerskiego. Co z odśnieżaniem i ile jest soli w soli?

Za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kościerzyna odpowiada Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna. Zgłoszenia dotyczące odśnieżania można zgłaszać do Zakładu Komunalnego telefonicznie pod numerem 58 686 63 42. Telefon czynny jest całą dobę.

- Na terenie gminy jest ok. 600 km dróg, w tym ok. 130 km dróg o nawierzchni asfaltowej. Do odśnieżania i zwalczania gołoledzi używamy 6 pługopiaskarek i 12 ciągników rolniczych z pługami - mówi Arkadiusz Malinowski. - Dodatkowo do odśnieżania chodników w m. Łubiana i Wielki Klincz używamy quadów z pługami. W miesiącach grudniu i styczniu zużyliśmy na drogi ok. 700 ton mieszanki piaskowo - solnej.